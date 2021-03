Showdown am Karlstadter Bahnhof - der Liebe wegen

Hintergrund der Fehde ist vermutlich eine Liaison, wobei einer der Männer der aktuelle, und dessen Antagonist der verflossene Liebhaber einer umworbenen Dame ist. Beim Showdown auf dem Bahnhofsvorplatz flogen dabei die Fäuste, wobei zumindest einer leichte Verletzungen davon trug. Gegen beide wird nun in einem Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt.

Einbruchsversuch in Farbenmarkt

Karlstadt. In der Nacht vom Freitag auf Samstag gingen bisher unbekannte Täter die Haupteingangstüre eines Fachgeschäfts für Farben im Stationsweg in Karlstadt an. Offenbar versuchten sie mittels Aufbruchswerkzeug in die Verkaufsräume zu gelangen, was jedoch misslang. Beuteschaden entstand daher nicht und auch an der bearbeiteten Türe entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

mkl/Polizei Karlstadt