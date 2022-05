Auf Höhe einer Einmündung übersah der Radfahrer einen vorfahrtsberechtigten Pkw und kollidierte mit diesem. Hierbei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.



mkl/Polizei Karlstadt