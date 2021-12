Karlstadt: Nach Parkrempler gefluchtet

Als der Fahrer zu seinem Wagen zuruckkehrte stellte er einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug fest und verständigte die Polizei. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 6.000 Euro.

Eine aufmerksame Zeugin konnte im oben angegebenen Zeitraum beobachten, wie eine Frau mit weinendem Kind, von dem Einkaufsladen Kik kommend, uber den Parkplatz lief. Sie stieg in einen dunkel farbigen Pkw, vermutlich Kombi, welcher links neben dem beschädigten Fahrzeug parkte. Nach dem ruckwärtigen Ausparken fuhr sie in unbekannte Richtung davon. Die Fahrerin konnte als dunkelhaarig, schlank und max. 170 cm groß beschrieben werden.

Da der Pkw des Geschädigten auf der linken Seite den Unfallschaden aufwies, könnte die Dame als Verursacherin in Betracht kommen. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet daher potenzielle Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der Verkehrsteilnehmerin machen können, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.





Blumenkasten angegangen

Karlstadt. Am späten Abend des 30.12.2021, um etwa 22.30 Uhr, haben drei unbekannte Täter einen Blumenkasten vor einem Wohnanwesen in der Maingasse in Karlstadt zerbrochen. Die drei Täter, vermutlich Jugendliche, welche alle dunkel gekleidet waren, stießen den Blumenkubel um, woraufhin dieser zerbrach.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Fall sofort der Polizei Karlstadt. Eine Absuche im Stadtgebiet verlief allerdings negativ.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet nun darum, dass sich Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten und / oder die Täter kennen bzw. Hinweise zu diesen geben können, unter der Telefonnummer 09353/9741-0 bei der örtlichen Dienststelle melden.

mkl/Polizei Karlstadt