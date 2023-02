Karlstadt: Mann gerät unter Drogeneinfluss in Verkehrskontrolle

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde um 23.15 Uhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle in der Urbanusstraße von Karlstadt-Stetten unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 23-jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss. Zusätzlich stellten die Beamten bei seinem Fahrzeug fest, dass einige Einbauten nicht ordnungsgemäß durch den TÜV abgenommen waren. Auch hier erwartet den 23-jährigen nun eine Anzeige.

Überholen trotz Gegenverkehr

Am 10.02.2023 gegen 14.10 Uhr fuhr eine Fahrzeugkolonne auf der B26 von Karlstadt in Richtung Wernfeld hinter einem LKW. Auf Höhe der Schleuse Harrbach wollten zwei PKW gleichzeitig den LKW überholen. Aufgrund eines entgegenkommenden PKWs mussten sie ihren Überholvorgang abbrechen. Ein 18-jähriger PKW-Fahrer fuhr dabei in das Heck des LKW, wodurch an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Der LKW blieb unbeschädigt. Eine 37-jährige PKW-Fahrerin brach ihren Überholvorgang nicht rechtzeitig ab und fuhr zwischen dem LKW und dem entgegenkommenden PKW vorbei, wodurch die 42-jährige Fahrzeugführerin des entgegenkommenden Fahrzeugs gefährdet wurde. Glücklicherweise kam hier niemand zu Schaden. Die 37-jährige erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Unklar ist, ob weitere Personen auf der Strecke zwischen Karlstadt und Wernfeld aufgrund der wiederholten Überholmanöver der beiden Fahrzeugführer gefährdet wurden. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741- 0 mitgeteilt werden können.

Böller auf die Straße geworfen

Karlstadt-Mühlbach. In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:30 Uhr warf ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus seinem Fahrzeug Böller auf die Karlburger Straße/Brückenstraße in Karlstadt-Mühlbach. Dabei konnte ein 20-jähriger PKW-Fahrer nur durch eine Vollbremsung verhindern, dass der Böller unter seinem Fahrzeug hochging. Bei dem 18-jährigen wurden weitere Böller in seinem Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Polizeiinspektion Karlstadt