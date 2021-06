Karlstadt: Lokal länger offen als erlaubt

Wegen einer Ruhestörung am Samstag gegen 03:00 Uhr wurde eine Gaststätte in Karlstadt von der Streife angefahren. Dabei wurde festgestellt, dass die Gaststätte geöffnet hatte und sich im Außenbereich der Gaststätte noch drei Gäste befanden. Gemäß der Konzession hätte der Außenbetrieb um 23 Uhr beendet werden mussen. Zudem ist gemäß geltender 13. BayIfSMV ein gastronomisches Angebot nur bis 24 Uhr erlaubt. Auf die verantwortlichen Personen kommt nun ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Gaststättengesetz und das Infektionsschutzgesetz zu.



Auto mutwillig beschädigt

Arnstein-Mudesheim. Am fruhen Sonntagmorgen gegen 02 Uhr wurde in Mudesheim ein am Jugendzentrum geparkter Wagen durch einen bislang unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Dieser riss vom geparkten Auto die Scheibenwischer ab und verursachte einen Schaden von ca. 200 Euro. Die Polizei Karlstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09353-97410.

mkl/Polizei Karlstadt