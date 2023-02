Karlstadt: Kradfahrer stürzt auf verschmutzter Fahrbahn und wird verletzt

Nach Angaben des Fahrers kam dieser nach Verlassen des Kreisverkehrs an der Bodelschwinghstraße in Richtung Innenstadt auf der dort leicht verschmutzen Fahrbahn ins Rutschen und dadurch zu Fall. Der Fahrer musste mit Verdacht auf eine Fraktur in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Karlstadt Meldung der Polizei

Lohr-Ruppertshütten. Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr fiel am Sonntag, 26. Februar, um 15.20 Uhr ein elektrischer Kabinenroller im Bereich des Friedwaldes an der Bayerischen Schanz auf. Diese Art von elektrischen Fahrzeugen ist im Straßenverkehr bislang eher selten. Das war auch das „Verhängnis“ für den 51-jährigen Fahrer. Die Beamten stellten bei ihm eine leichte Alkoholisierung fest. Er musste deshalb die Streifenbesatzung zum Alcotest begleiten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,25 mg/l (entspricht 0,5 Promille). Das bedeutet für den Mann eine Geldbuße von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat.

Meldung der Polizei Lohr