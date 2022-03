Polizei Karlstadt

Am Samstagnachmittag wurde bei der Karlstadter Polizei ein weiterer Kat-Diebstahl zur Anzeige gebracht. Das Ganze soll sich bereits am vorletzten Montag (14.03.) ereignet haben, da sich das Geräuschverhalten des betroffenen Pkw seitdem nachhaltig verschlechtert hatte.

Der Geschädigte hatte seinen Mitsubishi Space Star am besagten Tag im Bereich des Karlstadter Campingplatzes am Baggertsweg geparkt. Ein derzeit noch unbekannter Täter bockte augenscheinlich unbemerkt den Mitsubishi hoch und flexte den Katalysator ab. Anschließend ließ der Langfinger den aufgebockten Pkw wieder ab und suchte mit seinem Beutegut das Weite. Der Schaden am Space Star beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem Katalysator-Dieb aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

Mit Crossmaschine nach Spiegelklatscher geflüchtet

Zellingen. Am Samstagnachmittag wurde bei der Karlstadter Polizei eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht, die sich kurz zuvor auf einem Feldweg bei Zellingen ereignet hatte, der entlang der ICE-Trasse verläuft.

Der 61-jährige Geschädigte war gegen 15:45 Uhr mit seinem Suzuki Jimny auf der Staatstraße in Richtung Duttenbrunn unterwegs gewesen und unmittelbar nach Bahntrasse nach links auf den dortigen Feldweg eingebogen. Nach ca. 250 m kamen ihm in einer Kurve drei Motocross-Räder mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Beim Vorbeifahren auf dem engen Feldweg schlug die mittlere Maschine mit dem Lenker gegen den linken Außenspiegel des SUV und beschädigte dabei denselben.

Die drei Crossräder entfernten sich anschließend ohne Abzubremsen unerkannt in Richtung Staatstraße, an allen drei Maschinen waren keine Kennzeichen angebracht gewesen.

Der Schaden am Außenspiegel wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem Unfallflüchtigen und seinen 2 Kompagnons aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

mkl/Polizei Karlstadt