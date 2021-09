Karlstadt: Im Zementwerk 1200 Liter Diesel aus Lkw-Flotte abgezapft

Die Täter gingen fünf Sattelzüge und einen Radlader an, um aus den Fahrzeugen insgesamt rund 1.200 Liter Diesel abzuzapfen und mit einer Sackkarre vom Werksgelände zu transportieren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro und ein Beuteschaden in Höhe von 1.700 Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Geparkten Wagen angefahren und geflüchtet

Karlstadt. Am Montag zwischen gegen 18.45 Uhr wurde der am Baggertsweg Höhe Fußballplatz geparkte, weiße Peugeot 208 am Stoßfänger hinten rechts verkratzt. Der Wagen war nur kurz dort geparkt, dies reichte aber für einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Nach Vorfahrtsverstoß einen Omnibus beschädigt

Arnstein. Am Montag um 15 Uhr wollte eine 67-jährige Auto-Fahrerin aus dem untergeordneten Teil der Schwebenrieder Straße nach links in die Schwebenrieder Straße einbiegen. Hierbei übersah sie an der durch Verkehrszeichen geregelten Einmündung den vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Fahrer eines Kraftomnibusses, der von links kam und ortseinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Gesamtschaden von 6.000 Euro.

Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Binsfeld. Zwischen Mittwoch und Montag wurde der Baucontainer der Baustelle an der Bundesstraße 26 aufgebrochen. Das Schloss wurde mit massiver Krafteinwirkung aufgebogen, hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Aus dem Bauwagen wurde ein neuwertiger Winkelschleifer im Wert von ca. 1.300 Euro entwendet. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

mkl/Polizei Karlstadt