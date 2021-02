Karlstadt: Hat der gestürzte Roller-Fahrer den A4 beschädigt?

Als die Besitzer zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, stellten sie an diesem einen frischen Unfallschaden am rechten vorderen Kotflügel fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Ein bisher unbekannter Zeuge trat vor Ort mit den Geschädigten in Kontakt und erklärte, er habe das Geschehen beobachtet. Demnach sei ein Roller-Fahrer mit seinem Gefährt neben dem Wagen gestürzt und habe dabei den Schaden verursacht. Weitere Hinweise zum Verursacher oder seinem Fahrzeug liegen bisher nicht vor. Der unbekannte Zeuge wie auch andere Personen, welche Hinweise zu dem Unfallablauf geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Karlstadt in Verbindung zu setzten - Tel: 09353/9741-30.

mkl/Polizei Karlstadt