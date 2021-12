Karlstadt: Griff nach Hamburger endet mit Unfall

Grund für den Verkehrsunfall war, dass er nach seinem Hamburger griff, welcher von dem Armaturenbrett in den Fußraum rutschte, und dabei das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn lenkte. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich jeweils auf 500 Euro.

Verkehrszeichen beschädigt und Kanaldeckel herausgenommen

Karlstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Bodelschwinghstraße mehrere Verkehrszeichen aus ihrer Verankerung gerissen und verbogen. Außerdem haben die bislang unbekannten Täter einen Kanaldeckel herausgenommen und auf den Gehweg gelegt. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Arnstein. Am Samstagmittag ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Arnstein und Schwebenried ein Verkehrsunfall. Im Verlauf einer Linkskurve verlor ein Auto-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er mehrere Verkehrseinrichtungen und das Fahrzeug kam anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rohrbruch in Karlburg

Karlburg. In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in der Karolingerstraße in Karlburg zu einem Wasserrohrbruch. Die Fahrbahn war bis zu den Fußknöcheln mit Wasser und Schlamm bedeckt. Auch waren einige Kellerräume der Wohnhäuser bereits vollgelaufen. Die Stadtwerke Karlstadt verschlossen umgehend die Wasserzufuhr und die Freiwillige Feuerwehr führte die Reinigungsarbeiten durch.

mkl/Polizei Karlstadt