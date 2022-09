Karlstadt: Frau stiehlt wäschekörbeweise Deko-Artikel

Die Frau konnte ermittelt werden und zu Hause wurden Artikel im Wert von insgesamt 256,66 Euro aufgefunden, die das Volumen mehrerer Wäschekörbe füllen würden. Ein Strafverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

Mehrere Fahrten unter Drogeneinwirkung festgestellt

Karlstadt. Am Mittwoch um 7.10 Uhr wurde in der Talstraße eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin kontrolliert, die drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Da sie angab, am Wochenende Amphetamin konsumiert zu haben und ein Drogenvortest positiv ausfiel, wurde die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Um 11.30 Uhr wurde in der Würzburger Straße ein 36-jähriger Autofahrer kontrolliert. Auch er wies drogentypische Merkmale auf. Nachdem weitere Tests den Verdacht bestätigten, musste sich auch er einer Blutentnahme unterziehen und sein Auto stehen lassen.

Um 22.39 Uhr wurde in der Straße Außerm Pfarrgarten ein 27-jährigerAutofahrer kontrolliert, der drogentypische Merkmale aufwies. Nachdem Tests dies bestätigten, räumte er den Konsum von Cannabisprodukten ein. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Alle drei Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Freilaufender Hund bringt Rollerfahrerin zu Fall

Erlenbach. Eine 16-jährige Erlenbacherin befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die Straße Brückentor in Erlenbach. Plötzlich lief ihr ein freilaufender Hund vor das Vorderrad. Um einen Unfall zu vermeiden, leitete die Fahrerin eine Vollbremsung ein. Dabei kam sie zu Fall und wurde leicht verletzt. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Gemünden. Ein 19-jähriger Mann fuhr am Mittwoch um 6.30 Uhr mit seinem Auto, von Wernfeld kommend, durch Gemünden. Vom Bahnhof kommend stand auf der B26 ein 58-jähriger Mann mit seinem Laster. Der 19-Jährige geriet mit seinem Auto zu weit nach links und streifte hierbei den stehenden Lastwagen. Am Auto entstand ein Schaden von circa 5000 Euro und am Laster von 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unfallflucht und Folge-Unfall

Gemünden. Am Mittwoch um 13.10 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Ford Transit auf der Kreisstraße MSP 11 von Gemünden in Richtung Karlstadt. Ihm kam ein weißer VW-Bus entgegen. Weil dieser VW-Bus auf der relativ engen Fahrbahn nicht äußerst rechts fuhr, kam es zur Spiegelberührung mit dem Transit. Der 45-Jährige blieb daraufhin stehen, der weiße VW-Bus fuhr jedoch weiter in Richtung Gemünden. Am Transit entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Der Transit-Fahrer sicherte mit einem Warndreieck die Unfallstelle ab und wartete auf die Polizei, um Anzeige zu erstatten. Hierdurch kam es zum „Folgeunfall“ mit Personenschaden (siehe unten).

Wer Hinweise zum weißen VW-Bus machen kann, wird gebeten sich unter der Nummer: 09351/9741-0 mit der Polizei in Gemünden in Verbindung zu setzen.

Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr gegen 13.45 Uhr auf die oben genannte abgesicherte Unfallstelle zu und verringerte ihre Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 26-jähriger Mann mit einem VW-Crafter nicht, bzw. zu spät. Er versuchte noch auszuweichen, fuhr aber hinten rechts an das Auto der 23-Jährigen. Hierdurch wurde sie nach links geschoben und streifte einen entgegenkommenden Wagen einer 35-jährigen Fahrerin. Die 23-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und begab sich am Donnerstag in ärztliche Behandlung. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Am VW-Crafter entstand Schaden von etwa 20.000 Euro, am Auto der 23-Jährigen auch circa 20.000 Euro und am Wagen der 35-Jährigen circa 5000 Euro. Die Straße war zwei Stunden lang wegen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt.

Meldungen der Polizei Gemünden