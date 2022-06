Karlstadt: Frau beim Ausparken leicht angefahren

Eine 70-jährige Frau aus Wiesbaden hat am Freitag mit ihrem Auto auf dem Lidl-Parkplatz in der Gemündener Straße in Karlstadt geparkt. Als sie um 10.50 Uhr rückwärts aus ihrer Parklücke fuhr, übersah sie eine dahinter laufende 59-jährige Greusenheimerin. Die Unfallverursacherin stieß mit ihrem Fahrzeugheck gegen die linke Körperseite der Passantin. Letztere wurde hierbei leicht verletzt. Eine rettungsärztliche Behandlung war allerdings nicht notwendig. Ebenso entstand am SUV der Unfallverursacherin kein Sachschaden. Die 70-Jährige erwartet nun eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Polizei Karlstadt