Karlstadt: Drogenkonsum - Wagen kommt von Fahrbahn ab 

Beim Befahren der Staatsstraße von Wiesenfeld in Richtung Karlstadt kam der Fahrzeugführer gegen 20.30 Uhr etwa 500 Meter vor der Abzweigung Richtung Harrbach auf dem dortigen geraden Streckenabschnitt aus zunächst ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und auf dem dortigen Feld zum Stehen. Wenige Minuten nachdem unabhängige Zeugen die integrierte Leitstelle kontaktierten, trafen ein Rettungswagen, sowie eine Streifenbesatzung der Karlstadter Polizei an der Unfallörtlichkeit ein. Nach einer ambulanten medizinischen Versorgung stellten die Ordnungshüter beim Verunfallten aus dem Landkreis Würzburg Anzeichen für einen Drogenkonsum fest. Mit dieser Kombination löste der BMW-Fahrer sein unfreiwilliges Ticket zur Polizeiinspektion Karlstadt, in welcher er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Bedauerlicherweise war der Abend für den ehemaligen Fahrzeugführer noch nicht zu Ende. Bei seiner körperlichen Durchsuchung konnte durch die Beamten noch eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden.

Somit muss sich der 43-jährige noch neben der Trunkenheit im Straßenverkehr wegen illegalem Drogenbesitzes verantworten. Den Unfall selbst hatte der Unglücksfahrer glücklicherweise körperlich unversehrt überstanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

mkl/Polizei Karlstadt