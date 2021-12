Karlstadt: Dokumente aus Audi-Kofferraum gestohlen

In diesem Zeitraum wurden mehrere Dokumente der Geschädigten aus dem Wagen entwendet. Die

Kofferraumklappe ließ der bislang unbekannte Täter hierbei geöffnet. Hierdurch bemerkte die Geschädigte die Veränderungen am Wagen am Samstagmorgen. Der Wiederbeschaffungswert der Dokumente beläuft sich auf ca. 60 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der PI Karlstadt unter Tel. 09353/9741- 0 oder per Email unter pp-ufr.karlstadt.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

Vorfahrt missachtet und anderen Wagen gerammt



Karlstadt. Am Samstagmittag befuhr ein 67-jähriger BMW-Fahrer die Gemundener Straße in Karlstadt in Richtung der Karolinger Brucke. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer eine Auffahrtsspur zur Gemundener Straße und fuhr trotz einer dort geltenden Wartepflicht in diese ein. Hierbei touchierte er den vorfahrtsberechtigten BMW, welcher sich anschließend von der Fahrbahn drehte und gegen einen dortigen Stein prallte.

Der Fahrer des BMW wurde hierbei, nach einer ersten Untersuchung vor Ort, leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Autos und dem Stein beläuft sich auf rund 8500 Euro. Einer der PKW musste abgeschleppt werden.

mkl/Polizei Karlstadt