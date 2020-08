Karlstadt: Dieselspur auf Fahrbahn verursacht drei Unfälle

Am Freitag wurde gegen 12:55 Uhr eine Dieselspur auf der Straße in Karlstadt der Polizei mitgeteilt. Diese erstreckte sich von der Oberen Torstraße, über die Würzburger Straße, bis hin zur Arnsteiner Straße. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte kam es infolge dessen zu drei Unfällen. Eine 53-Jährige verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über ihren VW Golf und touchierte mit dem linken Vorderreifen den Bordstein einer Verkehrsinsel. Der Reifen wurde hierdurch beschädigt. Des Weiteren stürzten eine 57-Jährige sowie ein 24-Jähriger jeweils mit ihren Krafträdern auf die Fahrbahn. Die beiden Motorräder wurden ebenfalls beschädigt. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1100 Euro.

Die Straße wurde teilweise für mehrere Stunden gesperrt, da für die Reinigung der Fahrbahn ein Spezialfahrzeug angefordert werden musste. Der Verursacher der Dieselspur ist bislang unbekannt. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09353/9741-0.

Familienstreit eskaliert

Karlstadt. Am Freitagabend kam es in Karlstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 39-jährigen Frau und ihrem 42-jährigen Lebensgefährten. Da die Frau deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand und sie sich auch von den eingesetzten Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, musste sie für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen werden.

Vom Unfallort entfernt

Karlstadt. Eine Verkehrsunfallflucht wurde am späten Freitagnachmittag bei der Karlstadter Polizei zur Anzeige gebracht. Diese soll sich im Zeitraum vom Mittwoch bis Freitag in der Julius-Echter-Straße in Karlstadt ereignet haben. Dort war ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen eine Gartenmauer bzw. einen Gartenzaun eines Wohnanwesens gestoßen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem flüchtigen Unfallverursacher aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Zellingen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 21-jähriger Mofa-Fahrer in Zellingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem jungen Mann Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,0 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

xere/Polizei Karlstadt