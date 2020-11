Karlstadt: Böller in Altglascontainer geworfen

Die Schadenshöhe an dem Container, welcher durch die Sprengung an der Unterseite aufklaffte, lässt sich momentan noch nicht beziffern. Durch Zeugen konnte eine Gruppe Jugendlicher beschrieben werden, die direkt nach der Detonation vom Bereich des Containers flüchtete. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel. 09353/97410.

Geparktes Auto gestreift und geflüchtet

Retzstadt. Am Donnerstag wurde zwischen 12:15 Uhr und 13:15:Uhr ein in der Sonnenstraße in Retzstadt geparkter blauer VW Golf vorne links am Kotflügel und auf der Motorhaube beschädigt. An dem Fahrzeuge entstanden mehrere Lackkratzer, die vermutlich durch ein Fahrrad o.ä. verursacht wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 1500 zu kümmern. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel. 09353/97410.

xere/Polizei Karlstadt