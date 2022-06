Karlstadt: Betrunkene wirft Blumenkübel und beleidigt Polizisten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei in die Dürerstraße gerufen. Dort hatte eine 39-jährige Frau einen Passanten vom Balkon ihrer Wohnung aus zunächst grundlos beleidigt. Anschließend warf sie einen Blumentopf nach dem Mann. Dieser konnte jedoch rechtzeitig ausweichen. Als die hinzugerufene Polizei eintraf wurde eine Beamtin von der aggressiven, stark alkoholisierten Frau massiv beleidigt. Ein Alkotest konnte nicht durchgeführt werden. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

Schlägerei am Karlstadter Bahnhof - Frau und zwei Männer leicht verletzt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Zwei Männer und eine Frau sind am Samstagnachmittag am Karlstadter Bahnhiof in einer Schlägerei leicht verletzt worden. Zuerst hatte ein 25-Jähriger seine geschiedene Frau attackiert, dann griff deren neuer Lebensgefährte ein und die Beiden Männer gerieten aneinander

Am Samstagnachmittag war es zu einer tätlichen Auseinandersetzung im Bereich der Bahnhofsunterführung bzw. auf dem Bahnsteig gekommen. Ein 25-jähriger Mann attackierte hierbei zunächst seine geschiedene Ehefrau und schlug auf diese ein. Der ebenfalls anwesende, neue Lebensgefährte der 32-jährigen Geschädigten kam seiner Freundin zu Hilfe und trennte die Streitenden. Anschließend war es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Angreifer und dem 26-jährigen, neuen Freund der Geschädigten gekommen. Im Bereich des Bahnsteigs eskalierte der Streit und der 25-jährige soll den 26-jährigen geschlagen und getreten haben. Dieser setzte sich zur Wehr und schlug ebenfalls auf den Angreifer ein. Beide ließen letztlich wieder voneinander ab. Obwohl sich laut Aussagen der Beteiligten mehrere, unbeteiligte Personen auf dem Bahnsteig befunden haben sollen war die Polizei nicht verständigt worden. Der Vorfall wurde nachträglich durch die Geschädigten zur Anzeige gebracht. Die Beteiligten zogen sich diverse Kratzer, Schürfwunden und Prellungen im Gesicht und am Kopf zu. Bezüglich des Tathergangs gibt es seitens der Beteiligten unterschiedliche Aussagen. Zudem müssen die genauen Umstände des Vorfalls noch ermittelt werden. Diesbezüglich wendet sich die Polizei an mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

Unfallflucht in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Bereits am 08.Juni, in der Zeit von 10.00 bis 13.20 Uhr, ereignete sich in der Gemündener Straße ein Verkehrsunfall bei dem ein geparkter blauer Audi Q 5 angefahren und beschädigt wurde. Unfallursächlich war vermutlich ein missglücktes Ein,- oder Ausparkmanöver. Der Audi wurde im Bereich der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Obwohl der Verursacher den Anstoß wahrgenommen haben muss entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3000 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

dc/Polizei Karlstadt