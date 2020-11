Karlstadt: Beim Ausparken Fußgänger übersehen

Am Donnerstag übersah gegen 7:20 Uhr auf dem Baustellengelände am ehemaligen Krankenhaus Karlstadt der 28-jährige Fahrer eines Kleintransporters beim rückwärts Rangieren einen hinter seinem Fahrzeug stehenden 50-jährigen Mann. Der Fußgänger wurde von dem Kleintransporter umgestoßen und musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Arnstein. Drei Kinder im Alter von 13 Jahren besprühten am Donnerstag gegen 16:20 Uhr mit Lackfarben aus Sprühdosen die südliche Seite der Bahnbrücke an der Sondheimer-Au-Straße in Arnstein. Die von einem Zeugen verständigten Polizeibeamten konnten die Kinder dort antreffen. Die Sprühdosen wurden sichergestellt, die Kinder wurden an ihre verständigten Eltern übergeben.

xere/Polizei Karlstadt