Karlstadt: Bei Schneefall zu schnell unterwegs

Er kollidierte mit einem Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Vorfahrt missachtet

Zellingen. Am Freitagnachmittag fuhr ein 63-jähriger mit seinem Wohnmobil von Zellingen kommend über die Staatsstraße 2437 in Richtung Retzbach. Als er kurz vor Beginn der neuen Mainbrücke nach links in Fahrtrichtung Himmelstadt abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 64-jährigen mit seinem PKW und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision erheblicher Sachschaden in einer Höhe von ca. 16.000 Euro. Durch die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden wurden verkehrslenkende Maßnahmen getroffen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sicherheitsabstand nicht eingehalten

Zellingen. Am Freitagabend kam es auf der B27 bei Retzbach, an der sogenannten „Pennymarkt-Kreuzung“, zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger fuhr hierbei aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes einem anderen Verkehrsteilnehmer auf, welcher verkehrsbedingt an der dortigen Ampel halten musste. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Beide Verkehrsteilnehmer konnten die Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.