Karlstadt: 85-Jähriger angefahren und verletzt

Im Gewerbegebiet Am Hammersteig - Höhe der SB-Waschanlage - lief am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr ein 85-Jähriger auf der Fahrbahn. Hierbei wurde dieser von einem Auto erfasst, welcher aus Richtung des in der Nähe befindlichen Lebensmittelmarktes kam. Nach dem Zusammenstoß hielt der Auto-Fahrer zunächst an und kümmerte sich um den älteren Herren. Da dieser aber weitere Hilfe verneinte, verließ der Fahrer die Unfallörtlichkeit. Im Anschluss wurde der 85-Jährige blutend am rechten Arm durch Passanten auf dem Kundenparkplatz des Lebensmittelmarktes angetroffen, welche wiederum den Rettungsdienst verständigten. Zum Auto-Fahrer und dem benutzten Fahrzeug liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizei Karlstadt bittet deshalb um Hinweise zum Unfallbeteiligten Fahrer unter Tel. 09353/97410.

Zu schnell und ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren

Karlstadt. Am Samstag wurde um 7:00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Karlstadt ein Kastenwagen einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem dieser im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung auffällig wurde. Bei der Prüfung der Dokumente des 27-jährigen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dessen ausländische Fahrerlaubnis in Deutschland nicht mehr gültig war. Somit musste die Weiterfahrt unterbunden werden und den Fahrer erwartet neben einem

Bußgeldbescheid eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Party auf fremden Grundstück gefeiert und nicht aufgeräumt

Karlburg. Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstagmorgen feierten auf einer Obststreuwiese offensichtlich unberechtigt mehrere Personen. Das unbebaute Grundstück liegt etwa auf Höhe der Fußgängerbrücke der Staatsstraße 2435 bei Karlburg am Waldrand. Die Grundstückseigentümerin stellte diverse geleerte Bierflaschen und Pizzaschachteln fest. Um die Entsorgung machte sich augenscheinlich niemand Sorgen. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise unter Tel. 09353/97410.

Kontrolle über Motorrad verloren und gestürzt

Thüngen. Am Samstagabend befuhr ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Kraftrad der Marke Suzuki die Staatsstraße 2437 von Thüngen kommend in Richtung Zellingen. In einer S-Kurve verlor der Motorradfahrer aufgrund eines Bremsfehlers die Kontrolle über das Gefährt und stürzte zur Seite, ehe er im angrenzenden Straßengraben zum Liegen kam. Der Bruchpilot verletzte sich am linken Handgelenk und am Motorrad entstanden Schrammspuren. Ein hinzugerufener Rettungsdienst kümmerte sich um die medizinische Erstversorgung und der Motorradfahrer konnte vor Ort wieder entlassen werden.

xere/Polizei Karlstadt