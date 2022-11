Karlstadt: 60 Flaschen Alkohol entwendet

Bereits am Mittwoch zwischen 15:05 Uhr und 15:20 Uhr wurden durch zwei bislang unbekannte Täter aus einem Supermarkt am Hammersteig in Karlstadt insgesamt 60 Flaschen Alkohol entwendet. Einer der Täter belädt eine im Einkaufswagen mitgeführte Tasche mit den einzelnen Flaschen und verlässt mithilfe seines Mittäters über den Eingangsbereich den Einkaufsmarkt. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Einbruch in Sportheim

Obersfeld. Im Zeitraum von zurückliegendem Dienstag auf Donnerstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter in das Sportheim des SV Obersfeld an der Kreisstraße zwischen Obersfeld und Sachserhof eingebrochen. Der Täter konnte über die Rückseite des Gebäudes eindringen und durchwühlte im Inneren die Küche sowie sämtliche Schränke im Thekenbereich. Entwendet wurden mehrere Lebensmittel wie Steaks, Baguettes sowie eine Kiste Bier. Es entstand ein Beuteschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu den Ladendieben sowie zum Einbruch werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Dieb im Baumarkt geschnappt

Marktheidenfeld. Am 24.11.2022, gegen 13:10 Uhr, wurde eine männliche 35-Jährige Person von einer Mitarbeiterin eines Baumarktes dabei beobachtet, wie er mehrere Waren in seiner Hand hielt. Beim Bezahlen an der Kasse wurde jedoch nur eine Mütze bezahlt. Beim Verlassen des Kassenbereichs wurde die Person von einer Kassiererin aufgefordert, seinen Rucksack zu öffnen. Hierbei wurden eine Arbeitshose, ein Steckschlüsselsatz und ein Werkzeughalter für einen Gürtel im Wert von insgesamt 116,47€ aufgefunden, welche nicht bezahlt wurden. Durch eine Streifenbesatzung der PI Marktheidenfeld wurde im Anschluss ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher 0,72 Promille ergab. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls und ein Hausverbot.

Van angefahren: Zeugen gesucht

Lohr. Am Donnerstagmittag in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr wurde am Seewegparkplatz in Lohr a. Main ein blauer Citroen-Van von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Offensichtlich parkte der Unfallverursacher zuvor neben dem beschädigten Pkw und schrammte beim Ausparken gegen den blauen Citroen. Am Citroen entstand Sachschaden am hinteren linken Stoßfänger in Höhe von ca. 500,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 oder per Email.

Mysteriöse Unbekannte

Lohr. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde eine unbekannte Dame in der Ostlandstraße gesehen, welche ziellos herumgelaufen sei. Die Dame soll sogar Grundstücke, Garagen und Kellerräume betreten haben und dort für Unordnung gesorgt haben. Teilweise verteilte sie die hauseigenen Gegenstände auf dem Grundstück. Was die Dame damit bezwecken wollte, bleibt bisher mysteriös. Die Dame soll ca. 40 Jahre alt sein und soll eine rosafarbene Jacke getragen haben.

Bei Antreffen wird gebeten, die Polizei zu verständigen unter Tel. 09352/87410

