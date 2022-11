Karlstadt: 29-Jähriger verursacht betrunken Unfall und wehrt sich gegen Polizei

Danach setzte der 29-Jährige seine Fahrt unbehelligt fort und fuhr im Ortsgebiet Wiesenfeld an der Einmündung der Karlstadter Straße in die Hausener Straße gegen ein weiteres Verkehrszeichen. Durch einen unbeteiligten Zeugen wurde daraufhin die Polizei verständigt. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet. In diesem Zusammenhang leistete der 29-jährige Fahrzeugführer Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernen vom Unfallort sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 29-jährige Fahrzeugführer weitere Unfälle auf seiner Fahrtstrecke verursacht hat.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Meldung der Polizei Karlstadt

Verkehrsunfall im Lohrer Stadtgebiet

Lohr. Am Samstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ottenhofstraße. Der Fahrer eines Lieferfahrzeugs kollidierte beim rückwärtigen Rangieren mit einer Steinmauer. Durch den Kollisionskontakt verschob sich das Mauerwerk. An dem Lieferfahrzeug wurde das Heck eingedrückt. Der Gesamtschaden beträgt circa 5.000 Euro.

Wildunfall bei dichtem Nebel

Rechtenbach. Am Samstag kam es in den frühen Morgenstunden auf der B26, Höhe Bischborner Hof, zu einem Wildunfall. Bei dichtem Nebel erkannte ein Autofahrer mehrere auf der Fahrbahn befindlichen Rehe nicht rechtzeitig. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Das Wild flüchtete anschließend in den angrenzenden Wald. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Der Sachschaden an dem Pkw beträgt etwa 1.500 Euro.

Hilflose Person läuft auf der Fahrbahn

Lohr. Am Samstagnachmittag wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Fußgänger auf der Fahrbahn in der Rodenbacher Straße mitgeteilt. Durch die Polizeistreife konnte der 28- Jährige angetroffen und von der Fahrbahn geholt werden. Er war desorientiert und befand sich in einer medizinischen Notlage. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in Begleitung eines Notarztes in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Meldungen der Polizei Lohr

Sachbeschädigung an Verkehrsschildern, aufwendige Bergung durch die Feuerwehr

Kreuzwertheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden durch bisher unbekannte Täter mehrere Verkehrs- und Hinweisschilder, die in Kreuzwertheim aufgestellt waren, aus ihren Verankerungen gerissen und anschließend in den Main in Höhe der Turnplatzstraße, Flußkilometer 156 geworfen. Dabei handelte es sich um drei große Baustellenabsperrgitter, mehrere Warnbaken, Verkehrsschilder und Hinweisschilder ortsansässiger Firmen. Da die Schilder drohten, in die Fahrrinne der Schifffahrt geschwemmt zu werden, mussten sie aufwendig durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Kreuzwertheim und Wertheim geborgen werden. Dabei kam das Einsatzboot der Wertheimer Wehr zum Einsatz. Ein Verantwortlicher des Wasserschifffahrtsamt war ebenfalls vor Ort. Die Anzahl der Schilder war so hoch, dass es sich vermutlich um mehrere Täter handelte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Sachbeschädigung am Jugendraum

Kreuzwertheim. Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Eingangstüre des Jugendraums in der Haslocher Straße 11 beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Beleidigt und ins Gesicht gespuckt

Marktheidenfeld. Am Samstag, 12.11., gegen 16.30 Uhr wurde ein 61-jähriger Erlenbacher auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Luitpoldstraße in Marktheidenfeld, von einem anderen Mann beleidigt und ins Gesicht gespuckt. Der 61-Jährige hatte sich vorher bei dem Mann beschwert, da dieser den Motor seines geparkten Toyota laufenließ. Das Kennzeichen des Autos ist bekannt, die Personalien des Täters sind jetzt Ziel der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld