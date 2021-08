Karlstadt: 17-Jähriger mit 1,64 Promille - Blumenkübel umgetreten

Vermutlich aus Übermut beschädigte einer aus der Gruppe einen dort aufgestellten Blumenkübel. Bei Eintreffen der Polizei war der Täter bereits weggelaufen. Er konnte jedoch im Rahmen der Fahndung aufgegriffen werden. Der alkoholisierte 17-Jährige zeigte sich dabei geständig. Ein abschließender Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Da der Blumenkübel von der Stadt Karlstadt aufgestellt worden war, muss sich der Jugendliche wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten.

Außenspiegel abgetreten

Karlstadt. Bereits zum wiederholten Male wurde ein geparkter 1er BMW beschädigt. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wiesenfeld im Hof eines Anwesens in der Straße „Roter Rain" abgestellt. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden beide Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden wurde auf 2.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

mkl/Polizei Karlstadt