Karbach: Nase nach Streit blutig

Der Streit endete damit, dass der 37jährige eine blutige Nase davon trug. Gegen den 57jährigen wird deswegen wen Körperverletzung ermittelt.

Busfahrerin beleidigt

Marktheidenfeld. Am Silvesterabend kam es am Busbahnhof in Marktheidenfeld zu Streitigkeiten zwischen einem 39jährigen Fahrgast eines Busses und der Busfahrerin.

Der Fahrgast wollte offenbar seinen nicht angeleinten Hund im Bus mitnehmen, was ihm von der Busfahrerin aber untersagt wurde.

Da der Fahrgast den Bus auch nicht verlassen wollte, beleidigte dieser die Busfahrerin, was diesem eine Anzeige wegen Beleidigung einbrachte.

Der Mann verließ dann auf Aufforderung durch die Polizeistreife den Bus.

vd/Polizei Marktheidenfeld