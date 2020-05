Karbach: Mit Radlader Bäume beschädigt

Etwa 2500 Euro Schaden entstand an Bäumen am Wald am Karbacher „Kleßberg“ im Laufe des letzten Monats. Der Eigentümer eines Waldstücks beobachtete, wie ein Unbekannter mit einem Radlader immer wieder an den Waldrand fuhr und dabei mit der Schaufel mehrere Bäume beschädigte. Dies brachte er im Nachgang zur Anzeige. Daraufhin nahm die Polizei Marktheidenfeld Ermittlungen auf, die zum Täter, einem Mann aus dem örtlichen Umfeld, führten. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

stru/Polizei Marktheidenfeld