Kanthölzer bei Goldbach verursachen Schaden bei mehreren Autos

ARCHIV - Polizeibeamte trainieren am 18.06.2015 auf dem Gelände des Fahrtrainingszentrums der hessischen Polizei bei Hünstetten (Hessen) das Fahren und Bremsen auf nasser Fahrbahn. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Bei einem Audi, einem BMW und einem Toyota wurden hierdurch jeweils Reifen beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 750 Euro. Bisher gibt es keine Hinweise auf den Verlierer der Kanthölzer. Es ist fraglich, ob der Verlust bemerkt wurde.

Zapfsäule angefahren

Weibersbrunn, Rastanlage Spessart. Beim rückwärts Rangieren mit seinem Lkw-Gespann touchierte ein Kraftfahrer Donnerstagnacht mit seinem Aufliegerheck eine Zapfsäule der Aral-Tankstelle Nord. Die Zapfsäule wurde im Bereich der Zapfhähne eingedrückt, am Sattelauflieger entstand kein Schaden. Der Sachschaden an der Zapfsäulenanlage wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer wurde mit 35 Euro verwarnt.

Kennzeichenmissbrauch mal Zwei

A 3/ Aschaffenburg. Als wenig lernfähig erwies sich der Fahrer eines Auto-Wohnwagen-Gespanns, der am Mittwochnachmittag auf der Durchreise von Großbritannien nach Bulgarien auf dem Parkplatz Strietwald kontrolliert wurde.

Das hintere Kennzeichen des bulgarischen Zugfahrzeuges wurde von ihm als Wiederholungskennzeichen auf dem, in Großbritannien erworbenen, Wohnanhänger angebracht.

Die eingesetzten Beamten konnten ermitteln, dass der Fahrer schon am Mittwochmorgen im Bereich Köln hierdurch auffiel und wegen des Kennzeichenmissbrauchs und des Fahrens ohne Zulassung und ohne Versicherung angezeigt wurde. Die Weiterfahrt war ihm dort, auch mittels Abkuppeln des Anhängers, verboten worden, was ihn allerdings nicht von der Weiterfahrt abhielt.

Im hiesigen Fall wurde der Anhänger daher mit einer Parkkralle versehen und sichergestellt. Der Fahrer musste für die gleichen Delikte wie am Vormittag erneut eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Gefälschte Kennzeichen

A 3/ Weibersbrunn. Am Mittwoch gegen 23:49 Uhr wurde ein Kraftfahrer mit seinem Lkw-Gespann einer Fahndungskontrolle unterzogen. Am Anhänger waren ungarische Händlerkennzeichen angebracht, die die Aufmerksamkeit der geschulten Beamten auf sich zogen, da sie multiple Fälschungsmerkmale aufwiesen. Die durchgeführten Recherchen ergaben, dass der Anhänger zuvor in Deutschland außer Betrieb gesetzt worden war.

Die gefälschten Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden, bis eine ordnungsgemäße Zulassung nachgewiesen werden kann.