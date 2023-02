Kanadische Touristen bemerken Kofferklau im Zug: Diebe mit GPS-Tracker überführt

Am Mittwochmorgen reiste ein kanadisches Ehepaar mit dem ICE von Frankfurt am Main in Richtung Wien. Beim Zughalt am Hauptbahnhof in Würzburg bemerkte der Ehemann zwei ihm verdächtig vorkommende Personen und bat seine Frau nach ihrem Gepäck zu sehen. Dabei stellte sie fest, dass ihr Reisekoffer fehlte. Das Paar informierte umgehend den Zugbegleiter, der die Bundespolizei über den Sachverhalt in Kenntnis setzte.

Täter mit Tracker überführt: Weiteres Diebesgut entdeckt

Da die beiden Geschädigten einen GPS-Tracker in ihrem Koffer hatten, konnten die Polizeibeamten diesen zeitnah in einer Einrichtung in Geldersheim orten. Mehrere Polizeistreifen von Bundes- und Landespolizei erreichten daraufhin die Örtlichkeit und konnten anhand der Überwachungskameras im Eingangsbereich die beiden Tatverdächtigen feststellen. Bei der anschließend durch die Staatsanwaltschaft Schweinfurt angeordneten Wohnungsdurchsuchung der beiden algerischen Staatsangehörigen konnten Teile des Diebesgutes, der GPS-Tracker sowie Gegenstände aus einem weiteren Diebstahl aufgefunden werden.

Die beiden des Diebstahls dringend Tatverdächtigen wurden bis zur richterlichen Vorführung festgenommen. Der Haftrichter erließ am Folgetag antragsgemäß Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Algerier. Anschließend sind beide Personen in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht worden.