Kaminbrand in Wenigumstadt

Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Feuerwehr verständigt. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war eine deutliche Rauchentwicklung und Funkenflug am Kamin sichtbar.

Im Keller des zweigeschossigen Wohnhauses wurde ein Trupp mit einem Pulverlöscher und einer Schuttmulde zur Sicherstellung des Brandschutzes bereitgestellt und mit einer Wärmebildkamera der Kamin in den einzelnen Stockwerken auf eine außergewöhnliche Überhitzung kontrolliert. Weiter wurde die Drehleiter in Stellung gebracht um einen durch Funkenflug entstehenden Sekundärbrand schnell ablöschen zu können. Zudem wurde über die Leitstelle ein Kaminkehrer zur Begutachtung des Kamines angefordert. Der Kaminkehrer untersagte den Bewohnern den weiteren Betrieb der Feuerstelle. Der örtlich zuständige Bezirkskaminkehrermeister wird am Montag den Kamin reinigen nd über die Wiederinbetriebnahme entscheiden.

Die Feuerwehren Großostheim und Wenigumstadt waren mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war gegen 23 Uhr beendet.

Hinweis der Feuerwehr: In diesem Zusammenhang dürfen wir darauf hinweisen, dass Kaminbrände in der Regel durch unsachgemäßes Heizen entstehen. Häufige Ursachen sind das Verbrennen von zu feuchtem Holz oder eine fehlende oder zu geringe Luftzufuhr. Aufgrund der unvollständigen Verbrennung setzt sich Ruß an den Kaminwänden ab, der sich wiederum entzünden kann.