Kaminbrand in Mittelsinn

Der Kamin wurde kontrolliert ausgebrannt. Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Am Gebäude wurde eine Holzdecke, sowie mehrere Holzlatten und Balken der Dachkonstruktion angekogelt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

Straßenlaterne in Obersinn angefahren

Obersinn, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag, gegen 15:00 Uhr, stieß der Fahrer eines Paketdienstes beim Rückwärtsfahren in der Straße „Am Hartberg“ gegen eine Straßenlaterne und beschädigte diese. Der Fahrer, der den Unfall bemerkt haben müsste, fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Kennzeichen konnte durch Zeugen abgelesen werden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer.

Vorfahrt in Burgsinn missachtet

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmorgen gegen 05:50 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines Sattelzuges die Rienecker Straße in Burgsinn. Kurz nach dem Torbogen, im Verlauf einer Linkskurve, musste er mit seinem Gespann etwas ausholen, deshalb fuhr er leicht mittig auf der Fahrbahn. Gleichzeitig kam eine 50-jährige Autofahrerin aus Fahrtrichtung Fellen. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt, fuhr auf die Rienecker Straße ein und stieß mit ihrem Pkw VW gegen die hintere Achse der Zugmaschine. Der Pkw Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.200 Euro.

Autofahrer kam bei Karsbach von der Straße ab

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag, gegen 09:25 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die B 27 von Weyersfeld in Richtung Hammelburg. Kurz nach Weyersfeld wurde er seinen Angaben zufolge von der Sonne geblendet. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr zunächst den Straßengraben und kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Am Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Geparktes Auto in Gemünden angefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. In der vergangenen Woche, im Zeitraum vom 16. bis 18.02.21, parkte eine 29-jährige Autofahrerin ihren Pkw Ford in der Sudetenstraße. Die Eigentümerin stellte jetzt eine Beschädigung an der Front ihres Fahrzeuges fest (Sachschaden ca. 1.500,- Euro). Aufgrund der Unfallspuren könnte es sich beim Verursacher um eine Art Pritschenwagen handeln.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/975410.

Pfosten an Fußgängersteg mutwillig beschädigt

Gemünden a. Main, OT Wernfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag, um die Mittagszeit, wurde ein Pfosten am Fußgängersteg mutwillig beschädigt. Durch einen Zeugen wurde der Vorfall beobachtet. Er verständigte daraufhin die Polizei. Gegen 11:55 Uhr wollte der Fahrer eines schwarzen Quads über den Fußgängersteg fahren. Da an der Wernfelder Seite zwei Vierkant-Absperrpfosten verbaut sind und das Quad zum Durchfahren zu breit war, nahm der Fahrer mehrfach Anlauf und rammte einen der Pfosten um. Anschließend überquerte der Unbekannte die Brücke und fuhr in Richtung Karlstadt davon.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise auf den Quad-Fahrer werden unter Tel. 09351/97410 erbeten.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden