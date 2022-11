Kaminbrand in Glattbach ruft Feuerwehr auf den Plan

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr mussten parallel zum Löscheinsatz in dem Mehrfamilienhaus durch die Einsatzkräfte weitere Bewohner geweckt und aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden.

Der betroffene Deckenbereich wurde unter Hinzunahme von Brechwerkzeugen und einer Feuerwehraxt geöffnet und das Feuer mit einem C-Strahlrohr abgelöscht. So konnte schon nach kurzer Zeit „Feuer aus“ an die Leitstelle Bayerischer Untermain gemeldet werden. Parallel zu den Löschmaßnahmen wurde ein Überdrucklüfter vor der Wohnungseingangstüre in Stellung gebracht und der giftige Brandrauch aus dem Haus gedrückt. Nach der abschließenden Kontrolle der Brandstelle mit einer Wärmebildkamera wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben.

Von Seiten der Feuerwehren waren 45 Einsatzkräfte aus Glattbach, Johannesberg und Goldbach (Drehleiter) an der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst war mit insgesamt acht Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurde der Einsatzleiter Ralf Weigand (1. Kommandant) durch den zuständigen Kreisbrandinspektor Otto Hofmann und Kreisbrandmeister Andreas Ullrich. Der Einsatz war nach circa 1,5 Stunden für alle Einsatzkräfte beendet.

Mitteilung der Kreisbrandinspektion