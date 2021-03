Kamin brennt in Hundsbach - Kein Sachschaden entsteht

Zu einem Kaminbrand an einem Wohnhaus, in der Hundsbacher Straße in Hundsbach, mussten die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Hundsbach, Aschfeld, Obersfeld, und Arnstein am Dienstag gegen 17:25 Uhr ausrücken. Die insgesamt 49 Helfer der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bekommen. An dem Gebäude entstand kein bezifferbarer Sachschaden.

Zwei Parkplatzrempler

Karlstadt. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmartes in der Würzburger Straße in Karlstadt hielt am Dienstag gegen 08:10 Uhr ein 79-jähriger Autofahrer an um eine Mitfahrerin aussteigen zu lassen. Beim Anfahren übersah er dann einen gerade an seinem Auto vorbeifahrenden Pkw, der von einer 69-jährigen Frau gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro entstand.

Retzbach. Beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Am Güßgraben in Retzbach touchierte am Dienstag gegen 14:10 Uhr eine 28-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug einen dort geparkten Pkw. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro.

sob/Polizei Karlstadt