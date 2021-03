Kamin-Brand in Amorbach - 30 Einsatzkräfte vor Ort

Die freiwillige Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort, weiterhin wurde ein Kaminkehrermeister zu Reinigung des Kamins hinzugezogen. Es kam weder zu Personen- noch zu Sachschäden.

Motorhaube zerkratzt

Collenberg. Im Neuwiesenweg wurde die Motorhaube eines Audi von Unbekannten zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Die Tatzeit lässt sich eingrenzen von Mittwoch, 11 Uhr, bis Freitag, 16.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise welche zur Aufklärung der Straftat dienen nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Großheubach. Am Samstagvormittag, gegen 11.25 Uhr, wurde in der Miltenberger Straße der Fahrer eines Skoda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 18-jährige Fahrer zeigte drogentypische Auffälligkeiten, ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf Cannabis-Produkte. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Abhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung erwartet den Fahrer ein Fahrverbot sowie eine Geldbuße.

Rauschgiftfund

Kleinheubach. Am Samstagabend, gegen 17.55 Uhr, wurde von einer Streifenbesatzung der Polizei Miltenberg ein 18-jähriger Mann aus Miltenberg gegenüber des Feuerwehrhauses in Kleinheubach einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Mann eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

Miltenberg. Am Samstag, gegen 23.45 Uhr, wurde ein Fahrzeug in der Maria-Hilf-Straße einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten in dem Wagen vier Personen festgestellt werden, welche alle aus unterschiedlichen Hausständen stammen. Die vier Insassen erwartet deshalb eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

mkl/Polizei Miltenberg