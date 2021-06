Kahl: Wildunfall mit Rettungswagen

Das Reh flüchtete, an dem Rettungswagen entstand an der Stoßstange ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Linksabbieger übersehen und aufgefahren

Alzenau. Am Samstag, gegen 11.20 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Kahler auf der Kreisstraße AB25 von Alzenau kommend Richtung Kahl. Auf Höhe Meerhof wollte der Kahler mit seinem Volvo nach links abbiegen. Dies übersah eine 32-jährige Alzenauerin und fuhr mit ihrem Hyundai hinten auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 19.000.- Euro. Die leicht verletzte Alzenauerin wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Aschaffenburg eingeliefert.

Cannabispflanzenzucht abgeerntet

Karlstein-Dettingen. Nach einem Hinweis auf Cannabispflanzen wurde nach einer richterlich angeordneten Durchsuchung in einem Garten 16 Cannabispflanzen in einer Höhe von 40 cm bis 150 Zentimeter aufgefunden. Die kurz vor der Ernte stehenden Pflanzen wurden von der Polizei Alzenau geerntet und sichergestellt. Der Besitzer, ein 65-jähriger Karlsteiner, hatte die Pflanzen für medizinische Zwecke angebaut. Eine erforderliche Erlaubnis hatte Karlsteiner nicht. Der Karlsteiner wird wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

mkl/Polizei Aschaffenburg