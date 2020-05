Kahl: Werkstatt Nebengebäude im Schloss Emmerichshofen ausgebrannt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am frühen Donnerstagmorgen in einem Werkstatt-Nebengebäude des Schloß Emmerichshofen bei Kahl zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Zahlreiche umliegende Feuerwehren waren im Einsatz, konnten jedoch nicht verhindern, dass insgesamt ein geschätzter Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug blieb im Tagesverlauf des 06.05. in der Hauckstraße in Alzenau an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen BMW hängen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Alzenau Tel. 06023-944-0.

Laster bleibt an Hausmauer in Kahl hängen

Ein Sattelzug aus dem Kreis Schleswig-Flensburg bog am Mittwochnachmittag von der Hanauer Landstraße kommend in die Krotzenburger Straße ab. Hierbei blieb er aus Unachtsamkeit mit seinem Auflieger an einer Hauswand hängen. Die Hausfassade und die Plane des Anhängers wurden beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1200 Euro.

stru/Polizei Alzenau