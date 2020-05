Am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr befuhr ein 49-jähriger VW-Fahrer die Staatsstraße 3308 von Hanau in Richtung Kahl a. Main, als ihm ein Reh in seinen Wagen lief. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.