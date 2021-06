Kahl: Mit Bunsenbrenner Hecke in Brand gesetzt

Das Feuer musste durch die Freiwillige Feuerwehr Kahl gelöscht werden. Glücklicherweise entstand kein Schaden am angrenzenden Wohnhaus.

Leitpfosten touchiert

Alzenau. Ein Fahranfänger geriet am Samstagnachmittag mit seinem Opel Corsa auf der Staatsstraße 2305, kurz vor den „Dörsthöfen", aus Unachtsamkeit mit seinem rechten Vorderreifen ins Bankett und touchierte hierbei einen Verkehrsleitpfosten. Sowohl am Fahrzeug als auch am Leitpfosten entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 450 Euro.