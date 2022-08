Kahl: Großeinsatz am See wegen vermisster Person

Gegen 18.30 Uhr war eine vermutlich untergegangene und vermisste Person gemeldet worden, die nach ersten Informationen an der Wasserrutsche am Ende des Badestrands abgängig sein sollte. Kräfte der Wasserwacht Kahl, die am See ihre Unterkunft haben, rückten sofort aus, um nach der vermissten Person zu suchen. Parallel alarmierte die Leitstelle bayerischer Untermain weitere Wasserwacht-Einheiten, die Feuerwehr Kahl und die Feuerwehr-Taucher aus Aschaffenburg.

Der See wurde für Schwimmer gesperrt und der Strand teilweise geräumt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, er flog Feuerwehrtaucher zum See und erkundete dann die Wasseroberfläche aus der Luft. Das Ufer wurde durchkämmt. Nach mehr als zwei Stunden wurde die Suche ergebnislos abgebrochen.

Unklar blieb, ob eine Person im Wasser untergegangen ist; konkrete Anhaltspunkte dafür gibt es derzeit nicht. Es gibt weder eine Vermisstenmeldung, noch zurückgelassene persönliche Sachen am Ufer, die auf eine vermisste Person hinweisen könnten.

Ralf Hettler /Manuela Klebing