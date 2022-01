Kahl: Gegen Baum und Transporter gefahren und geflüchtet

Unfall in Kahl

Der Wagen prallte laut Polizei frontal gegen einen Baum und im weiteren Verlauf gegen einen, am Straßenrand geparkten Kleintransporter. Zeugen des Unfalls hatten beobachtet, wie der Fahrer anschließend ausstieg und sich von der Unfallstelle entfernte. Er solle eine Kopfplatzwunde gehabt haben. Der Skoda war massiv frontal beschädigt.

Die Polizei habe mit mehreren Streifen nach dem Flüchtigen gefahndet und die Suche bis ins hessische Großkrotzenburg ausgeweitet, so die Nachrichtenagentur 5visionmedia. Laut Polizei beträgt die Gesamtschadenshöhe an beiden Fahrzeugen und dem Baum etwa 30.000 Euro. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter 06023/944-0 zu melden.

Manuela Klebing/Polizei Alzenau

Kahltalhalle mit Graffiti beschmiert

Alzenau-Michelbach. Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag wurde in Alzenau-Michelbach durch bislang unbekannten Täter die Außenwand der Kahltalhalle und die Hauswand des Schützenvereins mit Graffiti beschmiert. Die Schadenshöhe betrug circa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Alzenau unter 06023/944-0.

mkl/Polizei Alzenau