Kahl: 58-Jährige stößt mit einem Reh zusammen

Eine 58-jährige Krombacherin erfasste am Montag, gegen 22.15 Uhr, mit ihrem Renault ein Reh, als sie auf der Staatsstraße 3308 von Kahl am Main kommend Richtung Hanau fuhr. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500.- Euro. Nach einem kurzem Schock konnte das Reh dann flüchten.

Krombach : Mit nicht zugelassenem Motorrad gestürzt

Ein 21-jähriger Schöllkrippener fuhr am Montag, gegen 20.15 Uhr, auf einem Feldweg, der neben der Schöllkrippener Straße liegt, und kam mit seiner nicht zugelassenen Yamaha zu Sturz. Hierbei verletzte er sich am linken Unterarm und rechten Knöchel. Der 21-Jährige konnte noch selbst die Eltern anrufen und Hilfe anfordern. Die freiwillige Feuerwehr Krombach war mit 12 Mann im Einsatz und leistete Notarzt und Rettungsdienst Hilfe abseits der Straße. Der Verletzte wurde dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 100.- Euro.

Alzenau : Auto angefahren und geflüchtet

In Alzenau wurde zwischen dem 07.06.2020 um 15.45 Uhr, und dem 08.06.2020 um 12.10 Uhr, in der Cornillstraße ein schwarzer Skoda Fabia durch einen unbekannten Fahrer beschädigt. An dem Skoda entstand ein Schaden am vorderen linken Kotflügel und an der Fahrertür in Höhe von etwa 1.200.- Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die den Unfall beobachtet habe, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter 06023/944-0 zu melden.

Alzenau: Auf Baumarktparkplatz anderes Auto angefahren

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Daimlerstraße wurde am 30.05.2020, zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr, ein schwarzer Peugeot durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 800.- Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet habe, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter 06023/944-0 zu melden.

Blankenbach: Marihuanageruch führt zu Anzeige

Eine Anwohnerin teilte am 08.06.2020, gegen 20.30 Uhr, einen ungewöhnlichen Geruch im Haus mit. Eine Streife der Polizeiinspektion Alzenau konnte den Geruch eindeutig identifizieren. Hierbei handelte es sich tatsächlich um Marihuana. Der 28-jährige Hausbewohnerin übergab den Beamten dann auch noch mehrere Gramm Marihuana und einen angerauchten Joint. Die Blankenbacherin wird wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

stru/Polizei Alzenau