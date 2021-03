Kahl: 30-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit Mercedes unterwegs

m Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 30-jährige Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Mömbris. Zwischen Freitag und Samstagmorgen wurde an einer Sitzbank oberhalb der Pfarrer-Wörner-Straße in Mömbris diverser Unrat hinterlassen. Wer für die unerlaubte Müllablagerung verantwortlich ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Wer zu den geschilderten Straftaten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).