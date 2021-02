Kaffeekränzchen trotz Quarantäne in Lohr

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, empfing am Dienstagabend eine 26-jährige Lohrer Anwohnerin, die positiv auf Covid-19 getestet und vom Gesundheitsamt Main-Spessart unter Quarantäne gestellt worden war, trotzdem pflichtwidrig Besuch von einer Freundin. Die Polizeibeamten lösten das „Kaffeekränzchen“ auf und schickten die Besucherin nach Hause.

Die 26-jährige erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Versuchter Einbruch in Berufsschule

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart Wie erst bekannt wurde, haben im Zeitraum 28.11.2020 bis 02.02.2021 bislang unbekannte Täter versucht, in die Berufsschule in der Weisenau einzubrechen. Es konnten eindeutige Hebelspuren an einem Fenster im rückwärtigen Bereich festgestellt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Polizei Lohr sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.

Fahrt unter Drogeneinfluss während der Ausgangssperre

Partenstein, Lkr. Main-Spessart Mittwochnacht, gegen 0:25 Uhr, wurde ein 32-Jähriger mit seinem Daihatsu in Partenstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain. Folglich wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme im Klinikum Main-Spessart durchgeführt.

Zusätzlich zur Anzeige wegen § 24a Straßenverkehrsgesetz erwartet den jungen Mann noch eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, da er sich nach 21 Uhr ohne triftigen Grund außerhalb seiner Wohnung aufgehalten hat.

dc/Meldungen der Polizei Lohr