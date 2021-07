Kälberau: Opferstock geklaut und Joggingghose dagelassen

Der in der Wand verschraubte Opferstock wurde komplett herausgerissen und entwendet. Dafür hinterließ der Täter eine Jogginghose am Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Betäubungsmittel mitgeführt

Kahl. Am Samstagabend, gegen 20.53 Uhr fiel einer Streife in der Festhallenstraße in Kahl ein Heranwachsender auf, welcher bei Erblicken der Streife zu flüchten versuchte. Der junge Mann konnte nach kurzer Flucht gestellt werden. Bei der folgenden Durchsuchung der von ihm mitgeführten Gegenstände konnte schnell der Grund für die Flucht festgestellt werden - im Rucksack des jungen Mannes befanden sich 76 Ecstasytabletten und 2 LSD Trips. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Betäubungsmittel aufgefunden

Schöllkrippen. Am Freitagabend, gegen 19.02 Uhr wurde ein Heranwachsender am Bahnhof Schöllkrippen einer Personenkontrolle unterzogen, nachdem er sich zuvor versucht hatte vor der Streife zu verstecken. Im Rahmen der Kontrolle übergab der bereits polizeibekannte und augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende junge Mann den Beamten eine geringe Menge Marihuana, eine Ecstasy-Tablette sowie weitere betäubungsmittelhaltige Medikamente. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nach Konsum von Alkohol und Deospray in Gewahrsam

Alzenau-Albstadt. Am Samstagnachmittag, gegen 18.22 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in Albstadt, nachdem bei der Rettungsleitstelle mitgeteilt wurde, dass in der Freigerichter Straße ein junger Mann durchdrehen würde, nachdem er „Drogen" inhaliert habe. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort einen 21-jährigen Mann feststellen, der gegenüber dem Rettungsdienst aggressiv und offenbar stark berauscht war. Der junge Mann musste mittels unmittelbarem Zwang in Polizeigewahrsam genommen werden. Bei den von dem Mann zuvor inhalierten „Drogen" handelte es sich um Deospray, welches sich der alkoholisierte junge Mann zusätzlich zum Zwecke der Berauschung inhaliert hatte.

mkl/Polizei Alzenau