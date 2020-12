Kabeldiebe hinterlassen in Sulzbacher Rohbau hohen Schaden

Die unbekannten Täter konnten durch ein gekipptes Fenster in das Gebäude eindringen und schnitten dort zahlreiche Kabel mit dem Ziel der Buntmetallgewinnung ab. Der Beuteschaden an Kabeln beträgt ca. 1000 Euro. Viel höher dürfte den Bauherren der entstandene Sachschaden ärgern, der auf ca. 15.000 Euro beziffert wird.

Betrunkener Autofahrer begeht Unfallflucht

Eschau. Am 14.12.20, 09:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge, dass ein Pkw mit polnischer Zulassung beim Rangieren zwei geparkte Pkws in der Elsavastraße touchierte. Der polnische Pkw entfernte sich dann von der Unfallstelle und konnte erst später im Rahmen einer Fahndung weit entfernt von der Unfallstelle verlassen aufgefunden werden. Im Rahmen weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen Lageristen. Dieser konnte an der Wohnanschrift betrunken in seinem Bett durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Trunkenheit im Verkehr wurde ein Strafverfahren gegen den nun Beschuldigten eingeleitet. Hier wurde auch eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Der Atem-Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille beim Verursacher. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.