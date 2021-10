Kabel- und Altschrott in Leidersbach gestohlen

Weiterhin suchten die Unbekannten auch einen Elektrobetrieb in der Hauptstraße auf. Hier ließen die Täter ein langes Stromkabel sowie mehrere Kleinteile Altschrott mitgehen. Anwohner bemerkten gegen 4 Uhr eine verdächtige Person im Bereich des Elektrobetriebes, die sich vom Tatort entfernte. Der angerichtete Diebstahlsschaden beträgt rund 200 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Schlangenlinienfahrer steht unter Drogeneinfluss

Kleinwallstadt. Am Mittwoch gegen 3.20 Uhr ist einer Polizeistreife auf der Staatsstraße 2309 ein BMW aufgefallen, der von Sulzbach in Richtung Kleinwallstadt fuhr. Der Fahrer des Wagens fiel den Beamten durch unsichere Fahrweise auf, der BMW kam mehrfach von seiner Fahrspur ab und überfuhr die Mittellinie. Der Streife gelang es, den BMW-Fahrer, einen 19-jährigen jungen Mann, in der Hauptstraße von Kleinwallstadt anzuhalten. Die polizeilichen Anhaltesignale hatte der Fahrer zuvor nur stark verzögert wahrgenommen. Der merklich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Fahrer räumte ein, Marihuana konsumiert zu haben. Die Beamten ordneten hierauf eine Blutentnahme an.

Polizei Obernburg/mm