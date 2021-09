Junger Mountainbiker stürzt und verletzt sich

Beim Abbiegen verunfallte am Dienstagnachmittag ein 14-Jähriger mit seinem Mountainbike. Der Jugendliche befuhr kurz nach 14.00 Uhr die Baumhofstraße und bog nach rechts in die Friedenstraße ab. Weil er in einer Hand eine Glasflasche hielt, konnte er beim Abbiegevorgang wegen eines dort entgegenkommenden Omnibusses lediglich die Vorderradbremse betätigen. Daher stürzte er und fiel auf die Glasflasche. Dadurch zog er sich leichte Schnittwunden zu. Er wurde per Rettungswagen in eine Chirurgische Ambulanz eingeliefert.