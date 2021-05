Junger Mann unter Drogeneinfluss klingelt nachts an Kreuzwertheimer Türen

Wie die Beamten vor Ort feststellten, war er deutlich alkoholisiert, orientierungslos und hatte starke Stimmungsschwankungen. Diese waren vermutlich auf den Gebrauch von Betäubungsmitteln zurückzuführen. Bei seiner Durchsuchung wurde zudem ein Tütchen mit einer Kräutermischung, sog. „Legal Highs" aufgefunden, was eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz nach sich zieht.

Das Steuergerät eines Mähdreschers der Marke John Deere war Ziel eines bislang Unbekannten im Verlauf der letzten fünf Wochen. Die Arbeitsmaschine stand neben anderen Maschinen im Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens im Mittelbodenweg. Zunächst wurde das Türschloss zur Fahrerkabine aufgebrochen und dann der „Command-Center" fachgerecht ausgebaut und entwendet. Es entstand dabei Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ob ein Tatzusammenhang mit weiteren Diebstählen in Oberwittbach in der Zeit vom 21. auf den 22. April dieses Jahres besteht, ist derzeit nicht bekannt.