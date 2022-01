Junger Mann unter Drogen wird aggressiv gegen Helfer des Rettungsdienstes

Am Samstagabend konsumierte ein 21-Jähriger auf einer Feier Betäubungsmittel und Alkohol. Daraufhin kollabierte er und der Rettungsdienst wurde verständigt. Da sich der 21-Jährige nicht mehr unter Kontrolle hatte und dem Rettungsdienst gegenüber sehr aggressiv auftrat, wurde die Polizei verständigt. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, den Mann in den Rettungswagen zu bringen. Er wurde unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gefahren.

Während der Versorgung des 21-jährigen schlug ein 20-jähriger gegen das Heck des Dienstfahrzeuges. Augenscheinlich entstand hierbei kein Sachschaden. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung wurde insgesamt drei jungen Männern im Alter von 15 bis 20 Jahren ein Polizeigewahrsam angedroht.

Kunstobjekt auf Verkehrsinsel in Gemünden beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Vermutlich in den Nachtstunden von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde das Kunstobjekt auf der Insel des Verkehrskreisels B26/Weißensteinstraße stark beschädigt.

Hierbei wurde das Fischerpaar aus Beton durch Einwirkung grober Gewalt zerstört. Die Arme der Männergestalt wurden abgeschlagen. Die Frau, sowie der von ihr gehaltene Fisch, wurden komplett zerteilt.

Es wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro ausgegangen.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfälle in Burgsinn , Rieneck und Fellen

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagabend gegen 21:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Rieneck. Hierbei erfasste er ein Reh, welches die Straße überqueren wollte. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Fellen, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr befuhr ein 38-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Fellen in Fahrtrichtung Burgsinn. Hierbei kreuzte ein Waschbär die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Wild flüchtete. Am Pkw Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro.

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303 von Rieneck in Fahrtrichtung Schaippach. Hierbei kollidierte er mit einem Reh, welches auf die Straße sprang. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Von der Sonne geblendet - Unfall auf Parkplatz in Langenprozelten

Gemünden-Langenprozelten. Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr fuhr ein 39-jähriger Autofahrer von einer Parklücke heraus. Eine 54-jährige BMW-Fahrerin wollte in diesen Parkplatz einfahren und übersah aufgrund der blendenden Sonne den Pkw Opel des 39-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Lohr