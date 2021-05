Junger Mann in Lohr zu betrunken für einen Alkotest

Die Polizei in Lohr wurde am 28.05.2021, gg. 16.00 Uhr, von einem Einkaufsmarkt in der Rexrothstraße verständigt weil dort ein junger Mann Wodka kaufen wollte. Das an sich wäre für den 18jährigen kein Problem gewesen. Allerdings bemerkte das Kassenpersonal des Marktes, dass der junge Mann volltrunken war. Er konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten und wurde von Mitarbeitern des Marktes vor die Türe gebracht.

Als die Polizeibeamten eintrafen, er erkannte sie wohl nicht als solche, fuchtelte er wild herum sodass er gefesselt werden musste. Er war auch nicht mehr in der Lage seine Personalien anzugeben und musste nach einem Ausweis durchsucht werden. Als seine Personalien festgestellt waren wurde der Vater des 18jährigen verständigt. Dieser holte ihn vor dem Markt ab. Zu einem Alkotest war der Mann nicht mehr fähig.

Gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen und Marihuana dabei

Lohr. Am Freitag, 28.05.2021, um 20.00 Uhr herum, wurde eine Gruppe junger Personen auf dem Nägelseeschulgelände kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die fünf Personen, alle zwischen 14 und 20 Jahre alt, aus vier verschiedenen Haushalten kamen. Es wurden keine Abstände eingehalten und kein Mund-Nasenschutz getragen. Im Zusammenhang mit der Kontrolle wurde bei einem 16jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Den 16jährigen erwartet neben einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, welche alle anderen im Übrigen auch erhalten, eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Das Marihuana wurde natürlich sichergestellt.

Im Zusammenhang mit der Kontrolle wurde noch einer 16jährigen Tabak abgenommen.

Sandsteinmauer angefahren, beschädigt und abgehauen

Lohr. In der Zeit vom Dienstag, 25.05.2021 bis zum Freitag, 28.05.2021, wurde in der Partensteiner Straße Höhe Hausnummer 3, die ca. 1,40 Meter hohe Sandsteinmauer angefahren. An der Mauer entstand eine erhebliche Beschädigung und Plastiksplitter lagen umher. Nach Spurenlage müsste ein größeres Fahrzeug für die Beschädigung verantwortlich sein. Möglicherwiese stieß ein Lkw beim Wenden an die Mauer. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Der Schaden an der Mauer wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Hoverboard an der Mainlände

Lohr. Am Freitag, 28.08.2021, um 18.15 Uhr, war ein 7jähriges Mädchen mit ihren Eltern am Mainufer spazieren. Die 7jährige fuhr mit einem Hoverboard, auch Self-Blance-Board genannt, an der Mainlände. Diese elektrisch betriebenen Fahrzeuge sind im öffentlichen Verkehrsraum nicht zulässig. Der Betrieb ist strafbar. Für das Fahrzeug, sofern der Betrieb zulässig wäre, bräuchte es eine Haftpflichtversicherung und einen Führerschein. Der Vater musste das Hoverboard nach Hause tragen.

Meldungen der Polizei Lohr

+++

Fahrzeuge beschädigt

Arnstein / Binsfeld, Ldkr. Main-Spessart. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Unteren Dorfstraße in Binsfeld zwei Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter beschädigt. An einem VW-Bus wurde die Scheibe der Fahrerture eingeschlagen und an einem dahinter parkenden LKW der Marke Scania wurde der linke Außenspiegel beschädigt und zudem eine Warntafel am Heck verbogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/97410 zu melden.

Himmelstadt, Ldkr. Main-Spessart. Bereits im Zeitraum vom Pfingstsonntag bis zum 26.05.21 wurde an einem in der Brunntalstraße in Himmelstadt geparkten roten Mazda die komplette linke Fahrzeugseite verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Karlstadt zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Im Zeitraum vom Dienstag (25.05.) bis Freitag (28.05.) wurde ein schwarzer Mercedes durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren. Der Mercedes parkte in Karlstadt in der Straße „Zum Helfenstein“. Bei dem Verursacherfahrzeug durfte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln, denn es wurde roter Lackabrieb an dem beschädigten Fahrzeug festgestellt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/97410 zu melden.

Meldungen der Polizei Karlstadt