Junger Mann hantiert mit Messer auf Klingenberger Mainbrücke

Diese meldeten, dass auf der Klingenberger Mainbrücke ein Mann mit einem Messer herumfuchtelt.

Mehrere zum Einsatzort entsandte Streifen konnten im Rahmen einer kurzen Fahndung einen jungen Mann im Bahnhofsbereich an der ehemaligen Güterhalle antreffen. Auf diesen traf die Beschreibung der Zeugen zu.

Als die Beamten den jungen Mann ansprachen legte er ein in der Hand mitgeführtes kleines Küchenmesser mit ca. 7 cm Klingenlänge ab. Die Beamten nahmen den jungen Mann, einen 17-jährigen ortsansässigen Klingeberger, vorläufig fest.

Die Befragung der Zeugen ergab, dass der Jugendliche ganz alleine auf dem Gehweg auf der Mainbrücke stand und Stichbewegungen in die Luft machte. Er hatte sich scheinbar keine Gedanken gemacht, wie sein Handeln auf Außenstehende wirkt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Obernburg führten eine erkennungsdienstliche Behandlung und Gefährderansprache bei dem bisher polizeilich nicht auffällig gewordenen jungen Mann durch. Es wird geprüft, inwieweit das Handeln einen Strafttatbestand erfüllt. Der Jugendliche wurde anschließend aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Versuchter Einbruch in Scheune: Leidersbach

Unbekannte haben am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, versucht in eine Scheune im Waldweg einzubrechen. Die Täter hatten vermutlich mit einer Rohrzange den Riegel zur Scheune beschädigt, als sie versuchten, in die Scheune zu gelangen. Vermutlich ließen diese jedoch von ihrem Vorhaben ab, als der Hund des Scheunenbesitzers anschlug. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 30 Euro.

An deaktivierter Ampel verunfallt: Erlenbach

Am Sonntag Vormittag gegen 09.50 Uhr, hat es an der Kreuzung Berliner Straße-Miltenberger Straße gekracht. Zur Unfallzeit war die dortige Signalanlage außer Betrieb. Eine Erlenbacherin kam hier mit ihrem VW Passat aus der Berliner Straße und wollte in die Miltenberger Straße einfahren. Sie hatte hierbei den vorfahrtsberechtigten Subaru eines Rentners übersehen, der aus Richtung Klingenberg kommend auf der Miltenberger Straße geradeaus fuhr. Der Passat prallte trotz eines Bremsmanövers der Erlenbacherin in das Heck des Subarus. Dieser wurde seitlich weggeschleudert und prallte auf den Ampelmast beim dortigen Nettomarkt. Durch die Wucht der Kollision wurde die Unfallverursacherin im Passat leicht verletz und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die beiden Insassen im vorfahrtsberechtigten Subaru blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Während der Unfallaufnahme waren die Helfer von BRK und Feuerwehr Erlenbach vor Ort.

Kradfahrer die Vorfahrt genommen-leicht verletzt: Obernburg

Am Sonntag Vormittag gegen 11.30 Uhr ist es auf der Mainbrücke in Obernburg zu einem unfall gekommen.

Eine Sulzbacherin war hier im Bereich der B469, Obernburg Mitte von der B 469 abgefahren und wollte nach links Richtung Obernburg abbiegen.

Als die Skoda-Fahrerin auf die Brücke eingefahren war kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten Krad Yamaha. Dessen Fahrer war von Elsenfeld kommend Richtung Obernburg unterwegs und wollte an der nächsten Abfahrt auf die B469 in Richtung Wörth einfahren.

Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Kradfahrer umgestoßen, erlitt glücklicherweise aber nur leichte Verletzungen. Der wartepflichtige Skoda wurde im Frontbereich beschädigt, das Krad war nah dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

Brand auf Terrasse: Wörth

Am Sonntag früh mussten die Helfer der Feuerwehr Wörth zu einem Brand ausrücken. Nachbarn hatten hier eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von der Terrasse des Nachbarhauses bemerkt und versucht, mittels Wassereimern das Feuer einzudämmen. Die schnell vor Ort eingetroffenen Helfer der Wörther Wehr konnten das Feuer auf der Terrasse sehr schnell ablöschen, so dass glücklicherweise nur ein leichter Rußschaden am Putz des Wohnhauses entstand. Die auf der Terrasse gelagerten Utensilien in einem Karton sowie mehrere Bälle wurden durch das Feuer zerstört. Nach ersten Erkenntnissen dürften fahrlässig in der Nacht beim Rauchen auf der Terrasse entsorgte Zigarettenstummel das Feuer verursacht haben.

Der angerichtete Sachschaden dürfte ca. 500 Euro betragen.

Polizeiinspektion Obernburg/ienc