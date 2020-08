Junge Opel-Fahrerin rammt geparktes Auto in Alzenau

Bei einem Verkehrsunfall in der Rosenstraße entstand am Sonntagabend ein Schaden von insgesamt 8.000 Euro. Um 20.30 Uhr fuhr eine 21-jährige Opel-Fahrerin in Richtung "Am Erlenborn". Dabei touchierte sie aus Unachtsamkeit einen ordnungsgemäß abgestellten Honda an der hinteren linken Seite. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Junge rennt in Alzenau gegen E-Bike-Fahrerin

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg am Mühlweg in Alzenau wurden am Sonntagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Gegen 16.30 Uhr rannte ein 7-jähriger Junge aus einem Schrebergarten auf den dortigen Rad-/Gehweg ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei kollidierte er mit einer 66-jährigen E-Bike-Fahrerin, die gerade den Garten passierte. Beide stürzten dabei zu Boden. Da die Frau einen Fahrradhelm trug, erlitt sie nach ersten Erkenntnissen lediglich eine Gehirnerschütterung und diverse Prellungen und Schürfwunden. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge erlitt ebenfalls Prellungen und Schürfwunden.

Auto in Alzenau aufgebrochen

Ein Auto ist am Sonntagnachmittag in der Verlängerung der Industriestraße abgestellt worden und wurde von einem Unbekannten aufgebrochen. Der Opel war zwischen 13.15 Uhr und 14.00 Uhr auf einem Waldparkplatz abgestellt. Der Täter schlug die Fahrerscheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein und entwendete eine Geldbörse samt Scheck- und Kreditkarten. Diese war in einem Fach der Fahrertüre abgelegt. Gegen 15.30 Uhr musste die Geschädigte dann feststellen, dass an einem Geldautomaten in Mühlheim 500 Euro abgehoben wurden. Der Schaden an dem Opel wird auf 500 Euro geschätzt. Hier nochmals ein Hinweis der Polizei: Bitte keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug ablegen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

stru/Polizei Alzenau